РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске на территории Ледового дворца «Витязь» с 28 июля по 27 августа пройдут выступления артистов цирка-шапито «Максимус», сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Один из крупнейших цирков шапито России «Максимус» даст представления в Подольске с 28 июля по 27 августа. В программе выступлений акробаты на дорожке «Русичи»; трехметровый сошедший с экранов трансформер Bumblebee; веселые дрессированные собачки в костюмах известных персонажей мультфильма «Мадагаскар»; очаровательная воздушная гимнастка в металлической сфере; акробаты-эксцентрики с номером «Спасатели»; веселый и забавный клоун Чарли; очень редкие белые тигры», – говорится в сообщении.

Организаторы гастролей утверждают, что зрителей ждет яркое захватывающее шоу с профессионально выставленным светом и звуком, лазерное шоу. Возрастных ограничений нет. Цирк расположится на территории Ледового дворца «Витязь». Стоимость билетов от 800 до 1500 рублей.