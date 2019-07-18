РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске отремонтировали покрытие на детской площадке по улице Пионерская после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние покрытия на детской площадке в микрорайоне Шепчинки. Она отметила, что покрытие необходимо отремонтировать на одной из детских площадок на Пионерской улице.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего состояния покрытия площадки на Пионерской улице, у дома №18А сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ремонту покрытия игровой площадки проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.