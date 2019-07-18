РИАМО – 18 июл. В Богородском городском округе ликвидировали возгорание в сарае, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 09:04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Богородский городской округ, улица 28 июня.

«В 09:55 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Огонь тушили две единицы техники и семь человек из личного состава.

За минувшие сутки на территории Московской области произошел 31 пожар.