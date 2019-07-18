РИАМО - 18 июл. До конца этой недели в Москве будут идти скоротечные ливни, днем в городе будет около 20 градусов тепла, что на 3-4 градуса прохладнее, чем положено по климатической норме, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, в минувшую среду атмосферный вихрь устроил в столице настоящий потоп. По данным главной метеостанции города на ВДНХ, на мегаполис вылилось порядка 10 миллиметров осадков, а некоторые любительские метеостанции всего за час зафиксировали в два раза больше влаги.

«Экстремальные ливни в центр страны принес циклон североатлантического происхождения, который усилился за счет поглощения южного вихря. <…> Малоподвижный циклон-гигант сегодня продолжит терзать российские регионы. В Москве, которая окажется в передней части циклона, дожди будут не столь сильными», - говорится в сообщении.

Пик непогоды в столице придется на вторую половину дня. По модельным оценкам, выпадет около 7 миллиметров осадков. Однако это не помешает небольшому потеплению – до плюс 22 градусов.

В Московском регионе по 19 июля включительно действует «желтый» уровень погодной опасности, объявленный из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.