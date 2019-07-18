РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Подольская организация Российского союза молодежи (РСМ) победила во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Одними из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в 2019 году стали активисты Подольской организации РСМ. Они направили на конкурс три заявки, все три проекта набрали высокие баллы. Лучшим комиссия признала проект «Социальная активность», который предусматривает образовательные мероприятия для актива молодежных общественных и волонтерских объединений. Его реализация продлится с сентября по декабрь», – говорится в сообщении.

Всего на конкурс Федерального агентства по делам молодежи в 2019 году поступило 8 611 заявок из 85 регионов страны. По итогам конкурса поддержано 820 молодежных инициатив граждан от 14 до 30 лет. Московская область заняла второе место после Москвы по числу проектов-победителей, выиграла 60 грантов на сумму более 93,5 миллиона рублей.