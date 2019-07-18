РИАМО - 18 июл. Специалисты Городской клинической онкологической больницы №1 пригласили женщин, живущих в Москве, прийти на день открытых дверей 20 июля и пройти профилактический осмотр у онколога и гинеколога, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Мероприятие проведут, чтобы предотвратить или заранее обнаружить у женщин опухолевые заболевания молочной железы и женских репродуктивных органов. В ходе осмотра, который будут проводить врачи, пришедшие также могут получить профессиональные рекомендации. Если осмотр выявит проблемы, врачи отправят пациенток на дополнительную диагностику: УЗИ, маммографию или цитологию, при соответствующих показаниях будет назначено лечение.

«Женщинам необходимо более внимательно относиться к своему здоровью, не пренебрегать ежегодной диспансеризацией, регулярно посещать гинеколога, при появлении жалоб или симптомов – незамедлительно обращаться к врачу. Подобные дни открытых дверей направлены на раннее выявление и своевременное лечение болезни», — отметил главный врач Городской клинической онкологической больницы №1 Всеволод Галкин.

Для посещения дня открытых дверей предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис. Больница расположена по адресу: улица Бауманская, дом №17/1, прийти можно с 9:00 по 13:00. Справки по телефону: 8 (499) 261-30-42.