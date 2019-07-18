РИАМО – 18 июл. Молодой человек проник в квартиру женщины в Орехово-Зуевском городском округе и, угрожая пистолетом, выкрал денежные средства, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне в полицию обратилась гражданка 1987 года рождения, проживающая по адресу: город Дрезна, улица Юбилейная, с заявлением о разбойном нападении.

«В ее квартиру по адресу проживания, путем свободного доступа, проник неизвестный и, угрожая предметом похожим на пистолет, причинил хозяйке телесные повреждения, после чего похитил 240 рублей и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержали мужчину 1994 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.