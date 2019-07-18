РИАМО - 18 июл. В Подмосковье согласовали архитектурно-градостроительный облик торгово-административного центра в Химках на Ленинградском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Планирующийся к строительству объект представляет собой одноэтажный административный центр с торговым залом и офисными помещениями общей площадью чуть более 1,4 тысячи квадратных метров. Центр будет иметь современный лаконичный облик, а территория подлежит комплексному благоустройству», — отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Обращенный к шоссе фасад выделят тремя порталами, образованными акцентированными конструкциями индивидуальных входных групп. Г-образные «рамы», обрамляющие входные группы, облицуют алюминиевыми композитными панелями. Такое архитектурное решение придаст легкому вытянутому объему со структурным остеклением ритмичность и более разнообразную пластику. Информационные и навигационные конструкции станут частью фасадной композиции.

Композитные алюминиевые панели — долговечное и простое в эксплуатации решение. Также в отделке фасадов применяется керамическая плитка с бетонной текстурой. Территорию рядом с центром приведут в порядок, там появится парковка и места для отдыха.