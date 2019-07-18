РИАМО – 18 июл. Полицейские в Одинцовском городском округе раскрыли кражу мобильного телефона, злодеяние совершила пенсионерка, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в полицию поступило заявление от жителя Саратовской области о краже мобильного телефона в одном из магазинов на привокзальной площади в Одинцове.

«Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 63-летняя местная жительница», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.