РИАМО - 18 июл. На пяти из восьми станций строящейся Некрасовской линии метрополитена в Москве будут расположены транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), самым крупным и многовидовым станет ТПУ «Рязанская», говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Так, в составе крупнейшего в Москве ТПУ «Рязанская» расположатся пересадки и на метро, и на железную дорогу – фактически, он станет мультимодальным вокзалом. Помимо этого, на Некрасовской линии появятся ТПУ «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского», «Некрасовка».

«ТПУ объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Рядом находится Рязанский проспект и в будущем пройдет участок проектируемой Юго-Восточной хорды. Прогнозируемый пассажиропоток ТПУ «Рязанская» составит около 111 тысяч человек в часы пик», – отметил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию «Нижегородская» и заявил о завершении строительства тоннелей Некрасовской линии метро.

«Сегодня мы завершили строительство перегонных тоннелей Некрасовской линии метро. Впервые в истории московского метростроения два проходческих щита-гиганта диаметром 10 метров проложили двухпутный тоннель от «Косино» до «Окской» и от «Окской» до «Нижегородской». Общая длина тоннеля составила около 8 километров», – разъяснил градоначальник.