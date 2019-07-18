РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В микрорайоне Климовск Подольска рабочие приступили к работам по замене облицовочной плитки на монументе в сквере «Науки», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты МБУ «Подольский комбинат благоустройства» проводят работы по замене облицовочной плитки на монументе в сквере «Науки» микрорайона Климовск. В настоящее время демонтируется старая плитка, после чего будет нанесен новый слой штукатурного покрытия и уложена новая плитка», – говорится в сообщении.

Также в одном из дворов на проспекте 50 лет Октября на днях приступили к монтажу оборудования на универсальной спортивной площадке.