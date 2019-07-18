РИАМО - 18 июл. Около 33 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей в Москве за пять месяцев 2019 года, это больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За пять месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 33 тысячи новых индивидуальных предпринимателей — это на 12,5% больше, чем в январе-мае прошлого года. Число московских индивидуальных предпринимателей на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тысячи», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В сообщении отмечается, что малый бизнес развивается благодаря общему росту столичной экономики. Индивидуальные предприниматели успешно работают в сферах услуг и общественного питания, а также предлагают новые форматы торговли.

Количество предпринимателей растет и благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов отметил, что для индивидуальных предпринимателей создана система преференций: прямая финансовая поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка.

«Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы», — добавил Тихонов.

В столице также действует программа «Малый бизнес Москвы». Для предпринимателей проводят обучающие мастер-классы, семинары и тренинги. Кроме того, можно получить бесплатную консультацию, обратившись лично или по телефону в любой из 15 центров услуг для бизнеса, а также с помощью онлайн-сервиса на сайте проекта.