РИАМО – 18 июл. Москва вошла в топ-3 лучших городов для путешествий на летние выходные, опередили столицу Санкт-Петербург и Сочи, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.

Сервис представил лучшие города России для путешествий на летние выходные для отдыха и осмотра достопримечательностей.

«В десятку лучших городов для отдыха и путешествий на летний уик-энд вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, Псков, Екатеринбург и Ярославль», – отмечается в сообщении.

Санкт-Петербург лучшим городом для поездки назвали 33% опрошенных, за Сочи голос отдали 18%, за Москву – 12%, Калининград – 10%, Великий Новгород – 8%, Нижний Новгород – 7%, Казань – 5%, Псков – 3%, Екатеринбург и Ярославль – по 1,5%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса про туристические города для отдыха и поездок на летние выходные.