РИАМО - 18 июл. Новые вендинговые зоны начали работу в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово», а также на Белорусском и Павелецком вокзалах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В вендинговых зонах можно купить напитки и закуску, а также еду космонавтов, зарядные устройства и наушники для гаджетов и многое другое.

«Вендинговые зоны оформлены в единой стилистике «Аэроэкспресс», каждая из них включает несколько автоматов с разной продукцией. Всего установлено 22 новых вендинговых аппарата», – отмечается в сообщении.

Вендинговые зоны теперь есть в терминале «Аэроэкспресс» в «Шереметьеве», в залах ожидания «Аэроэкспресс» на Белорусском и Павелецком вокзалах, а также на перроне прибытия «Аэроэкспресс» в международном аэропорту «Домодедово».

Ранее компания обновила концепцию бортового питания. Новое меню в вагонах стандартного и бизнес-класса включает ряд позиций здорового питания, а также раздел меню с комбинированным предложением для юных пассажиров. Расширен также список бесплатных предложений для пассажиров бизнес-класса. Сейчас в него входит бутилированная вода, кофе, чай, а также дорожный набор.