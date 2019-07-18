РИАМО - 18 июл. Во время работ по благоустройству в Южном Медведкове нашли старинный артефакт — фрагмент мраморного креста, который датируют XIX — началом XX века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Еще один старинный артефакт обнаружен в Южном Медведкове на берегу реки Чермянки — правого притока Яузы. Там ведутся работы по благоустройству, которые сопровождают археологи. На этот раз специалисты нашли мраморный крест — верхнюю часть надгробия, которое, скорее всего, относится к существующему кладбищу при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. По предварительным данным, крест можно отнести к XIX — началу ХХ века», — говорится в сообщении.

По словам главного археолога Москвы и заместителя руководителя городского департамента культурного наследия Леонида Кондрашева, археологи продолжают работать на месте. Если будут обнаружены остальные части старинного надгробия, то специалисты, возможно, узнают, кому оно принадлежало.

«Уникальность территории Южного Медведкова состоит в том, что на месте этого района было село, которым в разное время владели три знаменитые дворянские фамилии — Пожарские, Голицыны и Нарышкины. Поэтому большая часть артефактов связана с этими усадьбами», — отметил Кондрашев.

Ранее в этом районе нашли часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, осколки глиняной и стеклянной посуды, которые относят к концу XVII века. Недавно перечень находок в Южном Медведкове пополнили фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта. Археологи датируют их XVIII веком.

Во время работ по строительству и благоустройству в Москве периодически находят старинные предметы, которые могут рассказать об истории Москвы и прошлых поколений. Подобные работы контролируют археологи. Они следят, чтобы найденные объекты не были повреждены. За последние восемь лет московские археологи нашли больше 30 тысяч артефактов.