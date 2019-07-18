РИАМО – 18 июл. Специальные кинопоказы к юбилею режиссера, актера Василия Макаровича Шукшина пройдут в Московской области, 25 июля исполняется 90 лет со дня рождения артиста, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых В.М. Шукшин благодаря своему творчеству и яркому таланту внес весомый вклад в отечественную и мировую культуру. Его фильмы, книги и гениальная актерская игра имеют особое значение для русского человека», – отмечается в сообщении.

Используя жанр деревенской прозы, Шукшин описывает взаимоотношения людей города и деревни, поднимает вопросы нравственности, патриотизма, любви к природе и Родине, актуальные во все времена.

«В период с 19 июля по 4 августа 2019 года в честь 90-летия выдающегося кинорежиссера, сценариста, писателя и актера Василия Шукшина министерство культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» при поддержке Госфильмофонда России и министерства культуры РФ проводят показы художественного фильма «Живет такой парень» в библиотеках региона», – добавляется в материале.

Также специальный показ картины состоится в рамках проекта «КиноLeto» в культурном центре имени Любови Орловой.

«Василий Шукшин – особая фигура в нашем искусстве, самобытная глыба. Масштаб его ренессансного дарования на стыке нескольких жанров сразу, литературы и кино, сравним, наверное, с талантом Владимира Высоцкого. Лучшей данью памяти мастера станет этот коллективный просмотр его картины, которую можно будет увидеть в рамках кинопоказа сразу в нескольких городах Подмосковья», – подчеркнула министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Картину Шукшина, главную роль в которой исполняет Леонид Куравлев, жители Подмосковья могут посмотреть бесплатно в Клину, Дубне, Лосино-Петровском и Одинцовском городских округах.

Актер, режиссер, сценарист и писатель Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки на Алтае. В 1960 году он окончил режиссерское отделение ВГИКа (мастерская Михаила Ромма) в Москве. Во время учебы начал рассылать свои рассказы в столичные издания.

Кинодебют Шукшина состоялся в 1956 году, когда он снялся в эпизодической роли матроса в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Свой первый полнометражный фильм «Живет такой парень» с Леонидом Куравлевым в главной роли выпустил в 1964 году.

В качестве актера Шукшин снялся почти в 30 фильмах. В его режиссерской копилке – шесть кинокартин.