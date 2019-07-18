РИАМО - 18 июл. В состав Московских центральных диаметров-2 «Нахабино – Подольск» планируют включить еще два остановочных пункта – платформы «Волоколамская» в московском районе Митино и «Пойма» («Пенягино») в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«При разработке проекта МЦД-2 «Нахабино – Подольск» мы с коллегами из РЖД рассматриваем возможность строительства дополнительных остановок для поездов Московских центральных диаметров. Одна из таких – платформа «Волоколамская». Новый остановочный пункт разместится между Волоколамским шоссе и Новотушинской улицей. Здесь будет построен конкорс (распределительный зал для пассажиров) и две платформы с навесами», – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что на платформе «Волоколамская» сделают пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метрополитена.

Жителям микрорайона также будет доступна станция «Пойма» («Пенягино»), которую построят в месте, где Пенягинское шоссе примыкает к Волоколамскому. Благодаря появлению этого остановочного пункта район Павшинская Пойма подмосковного Красногорска станет более доступен в сфере транспортного сообщения.

Хуснуллин пояснил, что здесь также построят конкорс и две платформы с навесами: в будущем пассажиры этой станции смогут перейти через Волоколамское шоссе по надземному переходу, а также воспользоваться пешеходной галереей. Запуск новых остановочных пунктов значительно улучшит транспортное обслуживание района Митино.

«Фактически с открытием МЦД-2 в Митино, где проживает почти 200 тысяч жителей, появится еще одна линия метро – «наземная». МЦД позволит пассажирам быстрее и комфортнее передвигаться по городу, а также сформирует дополнительный альтернативный маршрут к Митинскому ландшафтному парку», – резюмировал глава строительного комплекса.