РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июл. Форум «Сильное. Здоровое. Чистое», посвященный здоровью, экономике и экологии, пройдет в Королеве 26 июля, сообщается на странице городской общественной палаты в Instagram.

Общественная палата Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области проведет форум «Сильное. Здоровое. Чистое» в городе Королеве. Он пройдет в ЦДК имени Калинина, начало в 12:00.

«Двадцать шестого июля общественники, жители и представители региональных и муниципальных органов власти обсудят вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии. Обсуждение насущных тем будет основано на результатах общественного мониторинга. Перечень объектов, на которые будет обращено внимание общественников, а также информация по итогам посещения, будут озвучены в ходе работы форума», – говорится в сообщении.

Вопросы, касающиеся направлений форума и других актуальных тем муниципалитета, принимаются на сайте Общественной палаты Московской области.