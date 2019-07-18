РИАМО - 18 июл. Сотрудники полиции задержали пассажира, который заявил о минировании Ярославского вокзала в Москве, взрывных устройств при проверке вокзала не обнаружили, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции «Москва-Ярославская» поступило сообщение от работников охраны Ярославского вокзала столицы о том, что при входе в здание вокзала один из пассажиров сообщил им о минировании вокзала. Данный гражданин доставлен в дежурную часть для разбирательства», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники транспортной полиции провели проверочные мероприятия в вокзальном комплексе на предмет обнаружения опасных предметов. В результате проверки ничего опасного обнаружено не было.