РИАМО - 18 июл. Все, кто постоянно проживает или работает в Москве, могут получить различные психологические консультации для борьбы со стрессом и депрессией несколько раз в год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице работает Московская служба психологической помощи населению (МСППН), специалисты которой оказывают бесплатные психологические услуги. В год каждому горожанину доступны пять психологических консультаций, две встречи с психотерапевтом, три тренинговые программы, а также курсы психологической реабилитации и диагностики», — говорится в сообщении.

На психологических консультациях специалист помогает решить проблемы в межличностных и супружеских отношениях, отношениях между родителями и детьми. На сеансах психологической диагностики можно определить свои сильные и слабые стороны, наличие и степень расстройств. Разобраться с семейными или личностными проблемами помогут также на групповых тренингах.

Помощь можно получить конфиденциально в подразделениях, которые есть во всех округах столицы. Адреса и телефоны есть на официальном сайте Московская служба психологической помощи населению.

«Специалисты Московской службы психологической помощи населению проводят семейные консультации, оказывают помощь в выборе профессии, поддержку в трудных жизненных ситуациях, а также чрезвычайных ситуациях, работают с личностными проблемами человека», — отметил сотрудник пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Консультации можно получить не только на приеме в подразделении службы, но и дистанционно — по аудио- или видеосвязи, электронной почте или на форуме психологической поддержки службы. Рассказать о сложной жизненной ситуации можно и по телефону неотложной психологической помощи 051, с мобильного телефона необходимо набрать номер: +7 (495) 051.

Воспользоваться услугами могут все, у кого есть временная (от 6 месяцев) регистрация или работа в столице, а также студенты московских вузов. Получить семейную консультацию могут пары, чей брак официально зарегистрирован, а также пары, не состоящие в браке, но имеющие общих детей. У одного из партнеров должна быть постоянная московская регистрация или постоянное место работы.

Дополнительные услуги можно получить на платной основе.

Курс психологической реабилитации основан на комплексе современных релаксационных и антистрессовых методик. Он будет полезен людям с тревожными и депрессивными состояниями, синдромом хронической усталости и эмоционального выгорания. Специалисты применяют цвето- и светотерапию, музыкотерапию, элементы арт-терапии.

Записаться на курс психологической реабилитации можно по телефону +7 (499) 173-09-09.

Московская служба психологической помощи была создана в 2003 году. Среди главных направлений — индивидуальный прием, семейное консультирование, групповые формы работы, психологическая профилактика, реабилитация и диагностика. За 16 лет работы службы было предоставлено более 2,5 миллионов услуг.

Ложь ради лайка: психологи о вымышленной жизни в Instagram>>