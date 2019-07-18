РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В одном из домов по улице Профсоюзная в подмосковном Подольске временно отключили горячую воду из-за прорыва в техподполье, в настоящее время ведутся ремонтные работы, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в Подольске в доме №5 по улице Профсоюзная 17 июля в 22:00 произошел прорыв в техподполье. В результате было приостановлено горячее водоснабжение. Ведутся ремонтные работы (в настоящее время – ред.)», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.