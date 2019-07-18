РИАМО - 18 июл. Девелопер построит апартаменты на территории бывшей тонкосуконной фабрики в границах усадьбы Михалково на севере Москвы, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«На месте бывшей тонкосуконной фабрики на Михалковской улице в Головинском районе на севере Москвы вместо ранее заявленной гостиницы на 240 номеров появятся апартаменты. <…> Девелопером проекта стал петербургский застройщик Sun Development. Предполагается, что общая площадь комплекса апартаментов составит около 20 тысяч квадратных метров», - говорится в статье.

Тонкосуконная фабрика — проект со сложной историей. В 2012-2015 годах территорию пыталась застраивать Red Development: компания хотела реализовать комплекс апартаментов Loft Park площадью 90 тысяч квадратных метров. Но затем девелопер обанкротился.

В 2017 году имущество фабрики почти за 3 миллиарда рублей купила структура НПФ «Благосостояние» — ООО «МТФПА». Планировалось, что МТФПА будет строить на территории фабрики жилье, а ООО «Михалковская» — гостиницу на 240 номеров.

Эксперты отметили, что решение построить на территории фабрики апартаменты, а не гостиницу, логично - для гостиничного бизнеса стоит выбирать участки рядом с метро либо же в самом центре города, а в случае с фабрикой до ближайшей станции метро «Водный стадион» придется идти почти два километра. При этом апартаменты, в отличие от гостиницы, будут пользоваться спросом: участок расположен в южной части Головинского района - быстро развивающегося жилого кластера. Кроме того, апартаменты будут располагаться в границах усадьбы с собственным выходом к набережной Головинских прудов.

Однако эксперты указали и негативные стороны проекта: рядом с будущим комплексом расположены промзоны и железнодорожное депо. Поэтому застройщику надо построить объект таким образом, чтобы большая часть окон выходила на парк.

По оценке «Метриума», стартовая цена апартаментов составит в среднем 140-145 тысяч рублей за квадратный метр без отделки и 155-160 тысяч рублей за «квадрат» с отделкой. Это меньше, чем у рядом расположенных комплексов.