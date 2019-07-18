РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В Подольском роддоме в ходе ремонта палат начали красить стены в разные тона, чтобы поднять настроение женщинам, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник роддома.

«В 1-м отделении гинекологии Подольского роддома в апреле 2019 года начался ремонт в палатах. Уже отремонтировали семь палат, где по просьбе женщин стены покрасили в разные цвета. Новая цветовая гамма призвана поднимать настроение рожениц и тех, кто находится на лечении. Также в помещениях обновили потолки, сделали амортизирующие борты, чтобы о стены не бились каталки», – сказала сотрудник.

По ее словам, также продолжается ремонт входной группы, в ходе которого обновят плитку на крыльце административного входа и входа в лабораторию. Также сделают более комфортабельной асфальтированную дорожку к кабинету скрининга.