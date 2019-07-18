РИАМО – 18 июл. Транспортная система Москвы к 2023 году пополнится 117 километрами линий метрополитена и 47 новыми станциями, за этот период подземка доберется до самых отдаленных районов мегаполиса, такое количество новых объектов положительно скажется на существующей системе, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Так, метростроевцам предстоит сдать большой отрезок Некрасовской линии со станциями «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная». Также будут созданы транспортно-пересадочные узлы для интеграции Московского центрального кольца (МЦК) с метро и железной дорогой.

«К 2023 году транспортная система Москвы существенно изменится. Скоро сдадим большой отрезок Некрасовской линии – 11,7 километра, куда войдут пять станций: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная». При этом участок от «Нижегородской» до «Авиамоторной» в будущем станет частью Большой кольцевой линии», – сказал Бочкарев в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что основные строительные работы намерены завершить уже в этом году.

«Здесь огромный объем работ, это технически очень сложный проект. Но тем не менее – глаза боятся, а руки делают», – дополнил градоначальник.

Бочкарев в свою очередь уточнил, что за четыре года в столице хотят запустить Большую кольцевую линию метро (БКЛ) с 31 станцией, построить новую Коммунарскую линию метро, а также продлить уже существующие Сокольническую, Солнцевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.

Жителей столицы волнует вопрос, не повлияет ли продление линий подземки на другие станции, не случится ли перегруз.

Бочкарев снял все опасения и рассказал, что, во-первых, в ряде районов Москвы скорость строительства опережает темпы роста населения.

«Во-вторых, не нужно забывать, что жители отдаленных районов уже пользуются метро, но пока добираются до него наземным транспортом. С продлением действующих линий количество пассажиров в метро не увеличивается, а перераспределяется», – подчеркнул он.

Из-за этого каждый введенный объект метрополитена, по словам Бочкарева, облегчает движение и под землей, и на поверхности мегаполиса.

«Метро – это хребет транспортной системы столицы. Очевидно, что без подземки мегаполис не сможет комфортно функционировать», – уверен Бочкарев.