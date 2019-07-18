РИАМО – 18 июл. В Москве и Подмосковье на выходных прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, максимальная температура воздуха днем составит 24 градуса тепла, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон продолжает действовать. В тылу циклона мы окажемся где-то в понедельник, вторник. Сегодня, завтра и послезавтра погода облачная с прояснениями, временами дождь. В воскресенье переменная облачность и кратковременный дождь», – сказал собеседник агентства.

Синоптик отметил, что на выходных температура воздуха днем прогреется до плюс 24 градусов, ночью столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.

«Ветер сильнее, чем вчера и позавчера дуть не будет. Отдельные порывы при грозе даем 12-17 метров в секунду. На данный момент ветер юго-западный, западный», – разъяснил Цыганков.