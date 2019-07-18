РИАМО – 18 июл. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Шереметьево» в четверг утром, сообщает ТАСС.

«Неизвестный сообщил в администрацию аэропорта «Шереметьево» о заложенном на его территории взрывном устройстве. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для проверки этой информации», – сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

В четверг утром также появилась информация о минировании Ярославского вокзала Москвы. Экстренные службы обследуют территорию. Эвакуация не проводилась.