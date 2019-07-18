РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В четверг утром маршрутка столкнулась с груженым КамАЗом на автодороге Южный обход в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал сегодня (18 июля, – ред.) утром по Южному обходу. На автодороге меня обогнала маршрутка. Я на тот момент ехал не более 100 километров в час. Соответственно общественный транспорт ехал побыстрее. После затяжного поворота я увидел, что эта маршрутка въехала в груженый досками КамАЗ. Никто не пострадал», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 10:24 на автодороге Южный обход движение не затруднено.