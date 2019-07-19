В Единый день голосования - 8 сентября 2019 года в 31 муниципалитете Московской области пройдут выборы депутатов советов депутатов. В настоящий момент ведется обучение председателей и членов избирательных комиссий, а также системных администраторов, тестируется мобильное приложение. О том, что нового появится в работе участковых избирательных комиссий и почему Подмосковью нужны цифровые избирательные участки, РИАМО рассказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

- Илья Сергеевич, как идет подготовка к Единому дню голосования в Подмосковье?

- В 31 муниципалитете Московской области 8 сентября будут выбирать депутатов городских советов. Там, где в этом году прошло преобразование городских округов - Одинцово, Солнечногорск и Серпухов, выборы уже состоялись, а в Ленинском районе они пройдут, скорее всего, в декабре.

В рамках подготовки практически еженедельно проходят обучающие мероприятия для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Отдельно обучаем системных администраторов, и недавно проводилась их аттестация.

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- Сколько системных администраторов будет задействовано и в их чем основная задача в Единый день голосования?

- Одна из задач системного администратора как сотрудника Мособлизбиркома - ведение регистра избирателей. Таких сотрудников 8 сентября будет задействовано 44 человека. Практически ежедневно мы проверяем новых и выбывших по тем или иным причинам избирателей на конкретном участке. Каждые полгода количество избирателей в регионе увеличивается в среднем на 1% от общего числа жителей. По уточненным данным на 1 июля, которые будут переданы в ЦИК России, в Подмосковье насчитывается 5 741 561 избиратель.

- Расскажите про обучение членов комиссий.

- В настоящее время все наши усилия направлены на обучение председателей, членов территориальных и участковых избирательных комиссий в 31 муниципальном образовании, где в сентябре этого года пройдут выборы. В общей сложности это порядка 6 тысяч человек. Обучение проводится с использованием технологий видеоконференцсвязи и помощи Московского областного учебного центра. Вместе с тем охватить такое большое количество участников нам позволяет проведение выездных обучающих мероприятий на территории Московской области.

- Есть ли прогресс в плане информатизации работы комиссий?

- Мы подготовили ряд решений для модернизации их работы.

Первое – модули, которые помог разработать ЦИК России для самих кандидатов и политических партий. Там есть возможность видеть полные пакеты документов, проверять, правильно ли все заполнено, открывать спецсчета. Это очень сильно упрощает работу с партиями и кандидатами. Программа размещена на нашем сайте, ее можно скачать и установить на рабочий компьютер.

Второе – для участковых избирательных комиссий подготовлен электронный рабочий блокнот. Он сделан для персональных компьютеров так, чтобы исключить возможность члена комиссии совершить ошибку. Например, у нас есть порядок организации голосования вне помещения, в котором предусмотрено, что при начале работы председатель комиссии должен объявить, кто из членов комиссии по какому маршруту пойдет. Пока в новом блокноте не сделаешь это действие, ко второму действию программа просто не допустит.

- Как прошло тестирование мобильного приложения?

- Мобильное приложение успешно прошло тестирование, и мы будем его развивать дальше. Так, в Одинцовском городском округе всю работу члены комиссии вели через мобильное приложение. Благодаря этому реестр выездного голосования был сформирован качественно. И самое главное, что в день голосования практически не было никаких нареканий на организацию выездного голосования. Мы рекомендуем использовать приложение в крупных муниципальных образованиях. Члены таких комиссий получают индивидуальную ссылку для скачивания приложения через наших системных администраторов.

- Сколько КОИБов будет в Единый день голосования на участках?

- Совместно с ЦИК России мы приняли решение не использовать на этих выборах КОИБы 2010 года, то есть старого образца. Их отправим на доработку. КОИБов-2017, которые приобретались за счет региона, 1, 1 тысячи штук. При этом 55 из них будут находиться в резерве.

Московская область, пожалуй, единственный субъект, за исключением Москвы, который покупает КОИБы самостоятельно. Скорее всего, при подготовке к выборам в Госдуму и к следующим выборам губернатора мы закупим партию КОИБов новой версии, которая сейчас разрабатывается.

- Как нужно привлекать избирателей участвовать в выборах?

- Я считаю, что привлечение избирателей - прежде всего работа кандидатов. Общение с ними, встречи – это самое главное, ведь избиратель должен видеть своего кандидата, задавать вопросы по программе. Однако с избирательной системы никто не снимает ответственность за информирование граждан.

- Какую явку ожидаете в Единый день голосования?

- Явка на муниципальных выборах традиционно невысокая. И понятно, почему. В каждом муниципалитете, конечно, будет своя явка, но я думаю, что она составит около 20-25%. И это неплохие показатели для такого региона, как наш.

- Сколько наблюдателей будут работать на выборах?

- Учитывая, что в Одинцове было порядка двух тысяч наблюдателей, в сентябре их будет значительно больше. Наблюдателей может назначать Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Московской области, кандидаты и политические объединения.

- Планировалось все видеокамеры в ТИКах объединить в единую сеть Мособлизбиркома, как идет эта работа?

- Все территориальные комиссии без исключения мы подключили к нашей системе. На следующей неделе будет смонтировано дополнительное оборудование, и мы сможем видеть все, что происходит в ТИКах.

- Как Вы относитесь к электронному голосованию?

- Цифровые избирательные участки позволяют гражданину проголосовать на «своих» выборах, находясь в другом регионе. Если это выборы в Санкт-Петербурге, то человек может на цифровом участке в Москве получить бюллетень питерского образца и проголосовать. Мы просили ЦИК России сделать цифровыми 50% наших УИКов, потому что в Подмосковье проживает огромное количество людей из других регионов. Мы большой транзитный регион, нам просто необходимы цифровые участки.

Что касается дистанционного голосования, то есть через Интернет, этот эксперимент пока вызывает вопросы и у наблюдателей, и мы не понимаем, как все будет организовано. Надо посмотреть, как Москва его проведет, и уже потом принимать решение. Думаю, что это решение останется за законодателями, а не за нами.