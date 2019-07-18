РИАМО – 18 июл. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» завершил строительство новой станции налива светлых нефтепродуктов в автотранспорт, пуск автоматизированного терминала отгрузки топлива состоялся в присутствии председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«Современные природоохранные технологии и системы управления комплекса обеспечивают максимальный уровень экологической безопасности. Инвестиции «Газпром нефти» в создание автоматизированного терминала отгрузки топлива составили 2,5 миллиарда рублей. Проект реализован в рамках программы развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть», - отмечается в материале.

Новый терминал включает 12 постов с возможностью одновременно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топливо. Мощность комплекса составляет 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки. Технология позволяет одновременно заполнять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокращается в четыре раза.

Комплекс оборудован системой улавливания испарений, которая собирает отходящие пары, превращает их в жидкий конденсат и возвращает в повторный цикл производства. Дополнительную защиту дает абсолютно герметичный нижний налив продукции, который не допускает попадание нефтепродуктов в атмосферу, а также препятствует доступу пыли или осадков в отсеки автоцистерн. Все посты отгрузки оборудованы передовыми системами противоаварийной защиты и пожаротушения.

«Развитие инфраструктуры отгрузки нефтепродуктов — это важный элемент модернизации нефтеперерабатывающих активов компании. Новый терминал отгрузки топлива МНПЗ уже на стадии проектирования создавался с учетом ключевых требований: максимальный уровень безопасности, отсутствие влияния на атмосферу, высокая скорость процессов и постоянный контроль качества. Благодаря современным технологиям мы обеспечиваем рост операционной эффективности производства при постоянном сокращении воздействия на окружающую среду», — сказал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Высокоточная цифровая система контроля обеспечивает отгрузку топлива с точностью до 100 граммов. Вся информация о движении топлива анализируется с помощью системы «Нефтеконтроль – Газпром нефть» в онлайн-режиме. Эта система обеспечивает непрерывное измерение показателей нефти на входе в НПЗ и нефтепродуктов при отгрузке.