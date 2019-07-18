РИАМО - 18 июл. Московская областная избирательная комиссия на заседании в четверг назначила председателя территориальной избирательной комиссии подмосковного города Орехово-Зуево, им стал Александр Борисов, передает корреспондент РИАМО.

«Предложена в состав комиссии от политической партии «Единая Россия» кандидатура Борисова Александра Михайловича», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Члены комиссии единогласно поддержали данное предложение.

Также на заседании были назначены члены территориальных избирательных комиссий в городах Дзержинский, Долгопрудный, Дубна, Королев, Наро-Фоминск и Шатура.