РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В микрорайоне Климовск Подольска спилили гнилые деревья и опилили ветки в семи дворах многоквартирных домов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на основании заявлений, поступивших от жителей многоквартирных домов, в рамках кампании «Чистый лес» производилась вырубка сухих деревьев и опиловка разросшихся веток, затеняющих свет в квартирах. В общей сложности специалистами были выполнены работы в семи дворах», – говорится в сообщении.

Восемь гнилых деревьев спилили, у десяти деревьев опилили ветки.