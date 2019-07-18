РИАМО - 18 июл. До конца этого года «Почта России» модернизирует 243 отделения в Московском регионе, программа включает как комплексный и восстановительный ремонты, перевод отделений в новый формат, так и оснащение их по государственной программе «Доступная среда», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы филиала «Почты России» в Московской области.

«Модернизация в новом формате – это не только приведение отделения в соответствие современным требованиям, но и пересмотр стандартов и технологии оказания услуг. К настоящему времени по всей стране модернизировано более 400 почтовых отделений», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что до конца года планируется отремонтировать семь почтовых отделений в Москве и восемь - в Московской области.

«Почтовые отделения нового формата – это улучшенные стандарты оказания услуг почтовой связи, в соответствии с которыми в отделениях производится оптимизация зонирования помещений, современный ремонт, а также оборудование необходимой техникой и материалами. Мы стремимся улучшить условия труда наших сотрудников и сделать получение услуг клиентами максимально комфортным», – добавил заместитель генерального директора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

На сегодняшний день в столице функционирует 46 отделений нового формата, в Московской области – 32.

«Почта России» является активным участником государственной программы «Доступная среда». С 2016 года в более чем 5 тысячах отделений почтовой связи создана доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения. В этом году в Москве и Подмосковье 228 отделений в зависимости от формата будут оборудованы удобными входными пандусами, которые рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены информационными текстами, выполненными шрифтом Брайля.

По просьбе посетителя-инвалида операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В помещения разрешено входить с собаками-поводырями.