РИАМО – 18 июл. Красноухая черепаха, которую несколько месяцев назад обнаружили на территории парка «Фабричный пруд» в Реутове, принесла потомство, сообщил Реутовскому информагентству представитель дирекции парка.

«Взявшие напрокат катамаран посетители парка обнаружили черепаху вместе с двумя черепашатами на небольшом островке посередине пруда. Несмотря на распространенное мнение о медлительности, эти животные достаточно быстро укрылись в зарослях травы, не дав возможности сделать фотоснимки всего семейства в сборе», – сказал сотрудник парка.

Он затруднился пояснить, откуда в парке Реутова могли появиться пресмыкающиеся, но предположил, что, возможно, черепаха была оставлена рядом с прудом кем-то из посетителей зоны отдыха.

«Появление красноухих черепашат на свет в Московской области в естественных природных условиях – достаточно редкое явление. Однако установившаяся в регионе с начала лета аномально жаркая погода, могла вызвать этот феномен, тем более, что на берегу пруда в реутовском парке находится уединенный участок пляжа, песок на котором в конце июня – начале июля вполне мог прогреваться до температурных значений достаточных для кладки яиц и их созревания», – прокомментировал ситуацию ученый-биолог Алексей Володихин.

Красноухая черепаха (также называемая желтобрюхой) – самая распространенная среди любителей домашних черепах. Отличительной чертой такой черепахи является характерная красная полоса, которая начинается от глаз и продолжается по шее. Верхняя часть панциря у нее округлая и гладкая, панцирь оливково-зеленый с черными и желтыми линиями. Так как красноухая черепаха – это водный вид, то большую часть времени она проводит в воде, причем для комфортного существования вода должна быть пресной, чистой и теплой (выше 20 градусов).

В пресс-службе администрации округа сообщили, что до настоящего времени символом парка «Фабричный пруд» в Реутове были редкие утки-огари, которые поселились на водоеме после его благоустройства около 3 лет назад, а в прошлом году на берегу водоема даже была установлена посвященная им скульптурная композиция.

«Если черепахи приживутся на пруду, они могут стать вторым неофициальным символом парка», – отметил представитель администрации.

Парк «Фабричный пруд» расположен в историческом центре Реутова. Реконструкция парка началась в 2016 году. За это время были проведены работы по очистке водоема и укреплению береговой линии по всему периметру. На территории парка появились пляж, зона для воркаута и детская игровая площадка, обновленный фонтан, лодочная станция и прокат катамаранов, а также мост на островок в центре пруда и беседка. В парке установлена новая уличная мебель, полностью изменена система освещения.