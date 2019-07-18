РИАМО – 18 июл. Информация о минировании Ярославского вокзала Москвы поступила в экстренные службы утром в четверг, сообщает ТАСС.

«В четверг утром (18 июля – ред.) неизвестный сообщил в отдел полиции по Ярославскому вокзалу о минировании этого объекта. На место вызваны представители экстренных служб в целях проверки этой информации», – заявил агентству источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что при этом вокзал работает в штатном режиме, пассажиров и персонал не эвакуировали.

В правоохранительные органы периодически поступают сообщения о минировании различных важных и посещаемых объектов: торговых центров, станций метро, вокзалов. Например, 6 июля неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево». Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>