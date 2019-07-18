РИАМО - 18 июл. Примерно 10 тысяч дачников пользуются открывшимися в июне станциями Сокольнической линии столичного метрополитена на территории новой Москвы, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Двадцатого июня мэр столицы Сергей Собянин открыл четыре новых станции Сокольнической линии метро на территории ТиНАО. Строительство станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» произвели в максимально сжатые сроки.

«Около 30 садовых товариществ оказались, по сути, в шаговой доступности от новых станций метро. По нашим оценкам, это примерно 2,5 тысячи домовладений», – заявил Жидкин.

Он напомнил, что с момента присоединения новых территорий к Москве, которое произошло в 2012 году, здесь уже ввели в эксплуатацию восемь станций метрополитена.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО придет еще одна ветка метро – Коммунарская. Работы по ее созданию уже начались. В перспективе она после Коммунарки будет продлена до Троицка», – подчеркнул Жидкин.

По его словам, при разработке генплана новых территорий одним из приоритетов стала дорожно-транспортная инфраструктура.

«Согласно планам градостроительного развития новой Москвы, к 2035 году здесь должно быть построено 33 станции метрополитена», – резюмировал Жидкин.