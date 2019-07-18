РИАМО – 18 июл. Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский уверен, что в ближайшие пять лет Россию ждет повторение продолжительной аномальной жары 2010 года, сообщает «Звезда».

Чернокульский пояснил, что причиной такого экстремального погодного катаклизма в каком-либо из регионов России может стать приход блокирующего антициклона.

«В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится», – сказал Чернокульский.

При этом он подчеркнул, что к наступлению ледникового периода данное явление не приведет.

Также ученый посетовал, что мировое сообщество не принимает достаточных мер, чтобы остановить глобальное потепление.

Ранее австралийские ученые выяснили, что смертность от жары вырастет в пять раз к 2080 году. Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Ситуация будет усугубляться пожарами и засухой.

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