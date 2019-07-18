РИАМО - 18 июл. В новой Москве завершается благоустройство территории возле станции «Филатов Луг» Сокольнической линии метрополитена, работы закончат в июле, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Перед тем, как приступить к работе, специалисты осушили дорогу, которая проходила через лес. Для этого пришлось проложить дренажную трубу протяженностью свыше 6,1 тысячи метров и установить более 10 водопропускных труб. Чтобы разместить кабельные линии для устройства электроснабжения и обеспечения связи, проложили кабельную канализацию. Ее протяженность — 12 тысяч метров», — говорится в сообщении.

Площадь газонов в районе станции составит 19 тысяч квадратных метров. Также там появятся тротуары и велодорожки. Велосипедисты смогут ездить через Ульяновский лесопарк. Чтобы путь был хорошо освещен, там планируют установить 164 фонаря. Безопасность обеспечат 68 камер наблюдения и 15 кнопок экстренного оповещения.

«Для прокладки дороги было выполнено устройство насыпи из песка объемом более 21,3 кубометра и устройство дорожного основания, для чего было уложено более 6,3 тысячи кубометров щебня. На данный момент выполнено также устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия дороги площадью более 8,3 тысячи квадратных метров», — добавляется на сайте.

По пути к метро можно будет взять в аренду самокаты и велосипеды — на благоустроенной территории появится 10 пунктов проката.