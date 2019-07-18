РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В микрорайоне Климовск Подольска временно отключили горячую воду в одном из домов на улице Победы, водоснабжения нет из-за проводимых ремонтных работ на тепловом пункте, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 18 июля, с 8:00 до 17:00 не будет подаваться горячая вода в многоквартирный дом №6 по улице Победы в микрорайоне Климовск. Данное обстоятельство связано с выполнением плановых ремонтных работ на тепловом пункте, которые производит управление теплоснабжением МУП «СЕЗ», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.