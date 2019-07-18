РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. На портале «Добродел» стартовало голосование по оптимизации маршрута №1225 в микрорайоне Самолет подмосковных Люберец, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.

⁠«На портале «Добродел» стартовал опрос об оптимизации маршрута №1225 в микрорайоне Самолет Люберец, его планируют запустить по регулируемому тарифу в ноябре 2019 года. Жители Люберец смогут выбрать наиболее удобный вариант изменений для данного маршрута», – говорится в сообщении.

Жители смогут в том числе изменить путь следования: от улицы Вертолетная до метро «Некрасовка», от улицы Вертолетная до метро «Новокосино» и до железнодорожной станции «Люберцы-1».

Голосование проводится с 17 по 29 июля. По организации маршрута №1225 сформировали четыре предложения, три из которых включают в себя по три варианта движения, а в четвертом предложении – три отдельных маршрута.

«То предложение, которое наберет наибольшее число голосов, будет реализовано осенью 2019 года. В каждом из вариантов рассматривается как короткий, так и длинный маршруты до станций метро «Некрасовка» и «Новокосино», –отмечается в материале.

Все маршруты будут обслуживать автобусы большого класса. Кроме того, для удобства жителей, каждый вариант изобразили на карте.