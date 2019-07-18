РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске на железнодорожной станции сгорел вагон шпалоукладочного состава, пострадал 30-летний мужчина, он получил ожоги I и II степени, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Пожар произошел на железнодорожной станции в вагоне для укладки шпал 17 июля, сообщение поступило в единую диспетчерскую службу в 21:59, пожарные прибыли в 22:09. Вагон горел на площади 50 квадратных метров, была угроза распространения огня. Пути подъезда отсутствовали, прорубалось технологическое отверстие для прокладки магистральной линии. Пострадал 30-летний мужчина, который получил ожоги I-II степени, его госпитализировали в Подольский ожоговый центр. Пожару присвоен первый ранг сложности», - сказал собеседник агентства.

После предварительного боевого развертывания выяснилось, что тушение невозможно, так как контактная линия не была обесточена. Это осложнило работу спасателям. В итоге локализовали пожар в 22:43, открытое горение происходило до 22:53. Последствия пожара ликвидировали в 23:55.

Всего в тушении принимали участие 25 человек и четыре единицы пожарной техники.