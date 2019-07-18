РИАМО - 18 июл. В Москве и Подмосковье за минувшие сутки выпало до 11 миллиметров осадков, что составляет около 11,7% от нормы для июля, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

В Московском регионе норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«За минувшие 24 часа, по данным на 06:00, в Москве на ВДНХ выпало 11 миллиметров, в Бутове - 10 миллиметров, в Электроуглях - 4 миллиметра, в Люберцах - 10 миллиметров, в Горках Ленинских - 9 миллиметров, в Чехове - 8 миллиметров, в Солнечногорске и Клину - по 4 миллиметра, в Новом Иерусалиме - 11 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во второй половине дня в четверг в Московском регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Сегодня может выпасть от 2 до 7 миллиметров осадков.

В Московском регионе по 19 июля включительно действует «желтый» уровень погодной опасности, объявленный из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.