РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Школьная водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду, 17 июля, около 20:00 автомобиль Subaru поднимался в гору на улице Школьная и сбил женщину на пешеходном переходе. Свидетели вызвали полицию и скорую помощь, прикрыли девушку от холода. Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали ручное регулирование дорожного движения, так как дорога в этом месте имеет всего две полосы.

«Пострадавшая 1976 года рождения, прописана в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова. При себе у нее был паспорт и телефон. Сейчас занимаемся розыском родных. Предварительный диагноз врача, который приехал на машине скорой помощи – закрытая черепно-мозговая травма, женщине наложили повязку на голову и госпитализировали в больницу. В настоящее время выясняем все обстоятельства происшествия», - сказал сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, для выяснения полной картины произошедшего будут изучать видеозаписи с камер, расположенных поблизости. Также проверят, разговаривал ли водитель в момент аварии по телефону.

По словам свидетелей, женщина ударилась головой о лобовое стекло, после чего ее несколько метров еще провез автомобиль. Удар оказался таким сильным, что разбилось и потрескалось практически все лобовое стекло у иномарки. При этом туфли девушки отлетели на несколько метров от места происшествия.