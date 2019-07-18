РИАМО - 18 июл. В подмосковном городском округе Воскресенск полицейские уничтожили более 1 тысячи кустов дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На территории Подмосковья проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». Оно направлено на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества, очагов их дикого произрастания, а также на перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотиков растительного происхождения.

«В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Воскресенскому району возле одного из поселков обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса. Всего было ликвидировано более 1 тысячи кустов дикорастущей конопли.