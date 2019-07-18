РИАМО - 18 июл. Столичный центр занятости «Моя карьера» поможет трудоустроиться женщинам с детьми, мам приглашают посетить консультации, тренинги и встречи со специалистами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках программы открыты партнерские школы от проверенных работодателей. В них женщины осваивают нужные для выбранных профессий навыки, а также знакомятся со стандартами качества и деятельностью понравившихся компаний. После этого компания-партнер помогает трудоустроиться. Сейчас идет обучение будущих бьюти-консультантов. В ближайшее время стартует подготовка карьерных консультантов и страховых агентов», — говорится в сообщении.

В центре также есть детская комната, где с малышами занимаются воспитатели.

Многие участницы уже смогли найти работу после прохождения курсов. Например, Татьяна Крючкова, Эмма Игошина и Елена Баулина смогли устроиться в call-центр банка. Они прошли пять модулей обучения, освоили банковские продукты, тайм- и стресс-менеджмент, навыки общения с клиентом, телефонных продаж и работы с возражениями. Это работа с гибким графиком, что очень важно для мам дошкольников.

В центре «Моя карьера» также работает «Акселератор социального предпринимательства». Это начальная ступень для москвичей, которые хотят попробовать себя в бизнесе. Первое занятие состоялось 17 июля, на него пришли более 100 человек.

Первый поток акселератора проводился в мае и июне. В нем участвовали 57 женщин. Они разрабатывали идеи для бизнеса под руководством наставников. 12 участниц смогли защитить проекты и начать их реализовывать. Например, Дарья Крашенинникова запустила стартап «Свободный балкон». Она разработала уникальную методику организации пространства, которая позволяет женщинам хранить еще больше вещей на балконе.

Поучаствовать во втором потоке могут не только женщины с детьми, но и молодежь, и люди старшего возраста. Занятия открыты для всех желающих.

В центре «Моя карьера» людям помогают освоить новые навыки, найти работу. Специалисты работают также с молодежью от 14 лет, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями. Москвичи получают не только помощь в трудоустройстве, но и шанс построить карьеру, пользуясь социальными возможностями города.