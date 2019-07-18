РИАМО - 18 июл. Семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковных Клину и Рузском городском округе, угрозы для жизни людей боеприпасы не представляют, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Накануне в 19:35 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин в МЧС поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли в лесополосе у деревни Борис-Глеб.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами ОМВД городского округа Клин. Уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на четверг», - говорится в сообщении.

Также накануне в 21:40 спасателям поступило сообщение об обнаружении шести артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в лесополосе около деревни Вертошино в Рузском округе.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами ОМВД Рузского городского округа. Уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 19 июля», - заключается в сообщении.