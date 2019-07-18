РИАМО - 18 июл. На реставрацию росписи на фасадах Успенского собора в Московском Кремле планируется направить 43 миллиона рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Администрация историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» объявила тендер по выбору реставрационной мастерской, обладающей лицензией на восстановление исторических памятников. Заявки на участие в тендере принимаются до 1 августа, а 6 августа конкурсная комиссия назовет победителя», – говорится в сообщении.

В реставрации нуждаются фрески северного нефа и северо-западной главы собора.

Монументальная живопись на внешних стенах храма появилась в конце XV века. На северном фасаде собора изображен Собор апостолов, шесть святителей Древней Руси и архангелы.