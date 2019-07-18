РИАМО - 18 июл. В четверг в Москве и Подмосковье температура воздуха не превысит плюс 23 градуса, ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем высотный малоподвижный циклон сохранит свое влияние в Московском регионе. При облачной с прояснениями погоде прольются кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - 20-22 градуса, по области – 18-23 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что атмосферное давление немного подрастет, но останется заметно ниже нормы. По их мнению, такая погода не принесет вреда приспособленным людям. Тем, кто страдает кислородной недостаточностью при бронхо-легочных заболеваниях, ишемической болезнью сердца, нарушениями обмена веществ, такие внешние условия могут принести облегчение.

«Причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия по-прежнему остается неустойчивое атмосферное давление. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы», - добавили специалисты.

В домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ. Помогут улучшить общее состояние ванны с морской солью или травой мелиссы. Благоприятное действие также окажут прогулки на свежем воздухе.