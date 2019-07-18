РИАМО - 18 июл. Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии ФСБ России и Росгвардии задержаны подозреваемые в разбойном нападении в столице, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

«В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино Москвы обратился житель столицы и сообщил, что на Болотниковской улице на него напали четверо мужчин в черных масках и белых перчатках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке темного цвета», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского региона. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнила Волк.

По ее словам, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.