РИАМО – 18 июл. В подмосковной Власихе в четверг проведут зарыбление Среднего озера, так, в водоем запустят около 200 килограммов карпов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первого карпа в Среднее озеро запустил глава городского округа Власиха Альберт Алябьев 15 июля.

«18 июля состоится запуск в озеро еще 200 килограммов карпов, на этот раз крупного размера. Надеюсь, что зарыбление наших водоемов станет традиционным мероприятием, как один из этапов благоустройства озер», – сказал Алябьев.