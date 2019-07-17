РИАМО - 17 июл. На набережной Новикова-Прибоя, улице 2-я Мелитопольская в столице частично ограничат движение транспорта из-за работ по реконструкции газопроводов, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: набережная Новикова-Прибоя в районе дома 1, строения 1. Участок 2: набережная Новикова-Прибоя в районе дома 78, корпус 3, по проспекту Маршала Жукова. Особенности: одна полоса частично», – отмечается в сообщении.

Данные перекрытия будут действовать с 22 июля по 1 ноября круглосуточно.

Кроме того, на участке улицы 2-й Мелитопольской в районе дома 7, корпус 5, перекроют две полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройсва временных уширений. Еще на одном участке улицы в районе дома 10 частично перекроют одну полосу. Ограничения будут действовать с 22 июля по 1 ноября круглосуточно.